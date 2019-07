Lenker zwölf Mal an einem Tag angezeigt

Der 21-Jährige war am Montagnachmittag in Ottensheim unterwegs, ohne einen Führerschein zu besitzen. Zudem war das Pickerl für sein Auto abgelaufen, und es war die Nummerntafel eines anderen Wagens montiert. Damit fuhr der Mann in Ottensheim gegen die Einbahn und zwängte sich laut Polizei rücksichtslos in den Fließverkehr hinein.

Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der gebürtige Ungar die Kennzeichen des Pkw seiner Frau verwendete. Die Tafeln wurden einkassiert und dem 21-Jährigen die Weiterfahrt verboten. Doch am späten Abend entdeckten Polizisten den Lenker erneut auf der B 127 in Puchenau. Erneut hatte er die Kennzeichen eines Autos seiner Frau montiert. Auch sie als Zulassungsbesitzerin wurde vier Mal angezeigt.

