Lenker kam von Straße ab und stürzte über Böschung

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr bei Neumarkt im Mühlkreis. Ein 38-jähriger Afghane aus Linz war mit seinem Pkw auf der L 1467 unterwegs. In einer Linkskurve kam er plötzlich von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitschiene, und stürzte über eine etwa fünf Meter hohe Böschung, berichtete die Polizei am Freitagabend. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Lkh Freistadt eingeliefert, so die Polizei weiter.