Leitungswechsel an der Mittelschule Pregarten

Fünf Jahre führte Hubert Kammerhuber als Direktor die Geschicke der Mittelschule Pregarten. Nun tritt der erfahrene Pädagoge seinen verdienten Ruhestand an. Manuela Kopf-Teufel folgt ihm als Direktorin nach. Sie war davor Lehrerin in der Mittelschule ihrer Heimatgemeinde Ried in der Riedmark.

Zum Übergabefest war das gesamte Schulteam im Einsatz: Gemeinsam wurde eine überaus würdige Abschiedsfeier organisiert, für die neben der Schulband auch alle Schulklassen sowie die Lehrerinnen und Lehrer eigens Lieder einstudiert hatten, um ihre Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Bei den emotionalen Abschiedsreden kam klar zum Ausdruck, dass für Kammerhuber wie auch für die langjährige Lehrerin Margit Reindl, die ebenfalls aus dem Schuldienst ausscheidet, die Schultätigkeit weit mehr war als nur ein Beruf.

Stellvertretend für die Stadtgemeinde Pregarten bedankte sich Bürgermeister Fritz Robeischl bei den beiden für ihren Einsatz für die Mittelschule. Er hob besonders die gute Zusammenarbeit mit der Direktion hervor: "Hubert Kammerhuber hat sich sehr konsequent für die Weiterentwicklung unseres Schulstandortes eingesetzt. Seine verantwortungsvolle Leitung hat er mit viel Umsicht ausgeübt, wofür ich mich ganz herzlich bedanke."

Seit 1. Dezember ist Manuela Kopf-Teufel als Direktorin im Einsatz. In einer dreimonatigen Einarbeitungszeit konnte sie noch vom reichhaltigen Erfahrungsschatz ihres Vorgängers profitieren.

