Leitbetrieb Strasser Steine macht Pendlern ein Angebot

Wie sehr ein regionaler Arbeitsplatz die Lebensqualität erhöht, davon machte sich Rohrbachs ÖAAB-Bezirksobfrau LAbg. Gertraud Scheiblberger im Gespräch der Belegschaft von Strasser Steine in St. Martin ein Bild. „Der Bezirk Rohrbach ist ein Pendlerbezirk. Mehr als ein Drittel der 29.000 Erwerbstätigen pendelt aus dem Bezirk aus“, sagt Scheiblberger. Da bleibe viel Zeit auf der Strecke, die weit besser für Familie und Freizeit eingesetzt werden könnte.

Solche Arbeitsplätze in der Region würden Leitbetriebe wie Strasser Steine bieten. und Betriebsklima diese wertvollen regionalen Arbeitsplätze. Im Gespräch mit dem Betriebsratsvorsitzenden Thomas Schöftner wurden unter anderem das gute Arbeitsklima, die die staufreie Anfahrt zum Arbeitsplatz sowie die innerbetrieblichen Mitarbeiterveranstaltungen thematisiert. „Dass in einem Prämiensystem Mitarbeiter neue Mitarbeiter werben, hat mich sehr beeindruckt. Das kann nur funktionieren, wenn man an seinem Arbeitsplatz gerne arbeitet und sich wohl fühlt“, ist Scheiblberger überzeugt.

Mit einer Stärkung der Marktposition in Deutschland steigen die Produktionszahlen, was wiederum dazu führt, dass am Produktionsstandort St. Martin mit derzeit 240 Beschäftigten weiteres Personal benötig wird. „Wir wollen speziell Pendlerinnen und Pendler wieder zurück in die Region bringen“, sagt Strasser-Geschäftsführer Johannes Artmayr.