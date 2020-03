Leitbetrieb geschlossen, Bürgermeister in freiwilliger Quarantäne

Montagvormittag in Schwertberg: Rund um das Werk des Maschinenbauer Engel, wo an einem Werktag stets hunderte Autos parken, blieben gestern alle Parkplätze leer. Noch am Sonntagabend hatte die Geschäftsführung beschlossen, aufgrund von vier positiv getesteten Mitarbeitern (drei im Werk Schwertberg, einer in St. Valentin), den Stammsitz im Mühlviertel für zwei Tage zu schließen. Auch bei anderen Großbetrieben wie Hödlmayr oder Praher tagten am Vormittag die Geschäftsführer-Runden, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Bereits am Wochenende wurde der bei Familien beliebte Park vorsorglich gesperrt. Im Gemeindeamt wurde der Parteienverkehr eingestellt. Alle Abteilungen sind aber per Telefon oder Mail erreichbar.

„Wir erleben gerade, dass uns die Coronakrise wesentlich schneller auch ganz persönlich betrifft als wir das noch vor einer Woche erwartet hätten“, sagt Bürgermeister Max Oberleitner (VP). Er hat sich freiwillig häusliche Quarantäne verordnet und arbeitet bis auf weiteres von daheim aus, um selbst mit positivem Beispiel voran zu gehen: „Gesundheit ist jetzt das Allerwichtigste. Wir alle müssen uns unter allen Umständen an die Maßnahmen halten, die die Bundesregierung zum Schutz der Bevölkerung gesetzt hat.“ Seit in Schwertberg bekannt ist, dass sich auch ein ortsansässiger Wirt bei einem Skiurlaub in Tirol mit dem Virus angesteckt hat, hat die Betroffenheit in der Gemeinde schlagartig zugenommen. „Den allermeisten ist jetzt klar, wie ernst es ist“, sagt der Bürgermeister.

Wie in vielen Gemeinden im Land zeigt sich dieser Tage aber auch in Schwertberg, dass die Menschen bereit sind, einander zu helfen: Menschen bieten auf Aushängen in Wohnanlagen ihre Mithilfe bei Besorgungen oder der Kinderbetreuung an. „Wir versuchen nun, diese Angebote auf Gemeindeebene zu koordinieren und wären dankbar, wenn sich alle, die etwas beitragen können, bei uns melden“, sagt Oberleitner. Diesen Zusammenhalt werde man wohl noch einige Zeit brauchen, gibt sich der Bürgermeister besorgt: „Jetzt brechen wohl sehr schwere Zeiten auf uns alle herein – auch wirtschaftlich.“ Jetzt einmal sei aber die Gesundheit das Allerwichtigste: „Alles andere lässt sich wieder richten.“

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at