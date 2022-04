Leistungszentrum für junge Stockschützen

Nach Monaten der Vorbereitung wurde am Karsamstag das erste Leistungssport-Ausbildungszentrum für den Stocksport-Nachwuchs Oberösterreichs in Kollerschlag mit einem gemeinsamen Training der teilnehmenden Vereine eröffnet. Die offizielle Eröffnung nahmen der Präsident des Landesverbandes der Stocksportler Herbert Nömaier und sein Stellvertreter Werner Stadler sowie Jugendfachwart und LAZ-Standortleiter Bernhard Löffler vor. Künftig wird einmal im Monat gemeinsam trainiert, um dem Nachwuchs das Stockschießen spielerisch zu vermitteln und dadurch auch weiterhin den Stocksport attraktiv zu erhalten. Das nächste Training findet am Samstag, 7. Mai, um 16 Uhr statt. "Gerne können junge Menschen im Alter von zehn bis 23 Jahren zu einem Schnuppertraining bei uns vorbeikommen", lädt Bernhard Löffler ein.