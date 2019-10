Leistungsspiel von elf Musikkapellen

Insgesamt stellten sich dieses Mal elf Musikkapellen der Jury und präsentierten dabei jeweils drei Musikstücke.

Am Ende des Tages wurden die Musikvereine Altenberg, Steinerkirchen, Vorderweißenbach, Bad Leonfelden und die Jugendkapelle Bad Leonfelden mit einer Goldmedaille, die restlichen Vereine mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Die höchste Bewertung erhielt in der Leistungsstufe B der Musikverein Altenberg. Die Leistungsstufe D dominierte der Musikverein Vorderweißenbach. Die Gastkapelle Steinerkirchen trat als einzige Kapelle in der Höchststufe E an.

Organisiert wurde das musikalische Spiel dieses Jahr von der "musik feldkirchendonau". Obmann Wolfgang Wallner und sein Team garantierten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.