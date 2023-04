Leistungsschau von Gemeinde und Vereinen

Im Forum Luftenberg konnten sich bereits am Nachmittag Besucherinnen und Besucher über das Leistungsspektrum der Gemeinde sowie Projekte der vergangenen drei Jahre informieren. Eine Blockflötengruppe und ein Kinderchor gestalteten diesen "Treffpunkt Gemeindeamt".

Im Zeichen herausragender Leistungen stand der abendliche Teil des Frühlingsempfangs. An acht Personen wurden als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung Ehrenzeichen überreicht: Mit dem Ehrenzeichen der Gemeinde in Gold wurden Ferdinand Böhm, Erich Fleischmann, Josef Leimhofer und Johann Krieger ausgezeichnet. Das Gemeinde-Ehrenzeichen in Silber erhielten Elfriede Buchberger, Gertraud Huemer, Johann Huemer und Johann Kargl.

Gleich zwei Mal wurde der Kultur- und Sportförderpreis vergeben, da diese Ehrung aufgrund der Pandemie zuletzt nicht durchgeführt werden konnte. Den Preis für das Jahr 2021 erhielten die Kinderfreunde Luftenberg für ihre Initiative "Bewegung mit Abstand", die sportliche Aktivitäten während der Covid-Welle förderte. Den Förderpreis 2022 teilten sich Bogensportler Klaus Bittermann sowie Judoka Niklas Gemeinhardt.

