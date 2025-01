Leistungen der Perger Jäger: "Eigentlich unbezahlbar"

Mindestens 200 Stunden pro Jahr wenden Jägerinnen und Jäger für ihre Aufgaben im Revier auf. Wer auch noch einen Jagdhund in seinem Besitz hat, für den sind es noch einige mehr. Rechne man diesen Aufwand für die 1300 Jägerinnen und Jäger im Bezirk Perg hoch und setze dafür einen Stundensatz an, wie er etwa im Maschinenring üblich ist, ergebe sich daraus ein Millionenbetrag, sagte Bezirksjägermeister Franz Hanl am Samstag beim Perger Bezirksjägertag: "Allein der Zeitaufwand für ein Stück erlegtes Rehwild liegt bei rund 20 Stunden. Bei den 5384 im vergangenen Jahr erlegten Rehen im Bezirk Perg ist das ein Aufwand im Wert von mehr als zwei Millionen Euro."

Müsste die öffentliche Hand all das, was die 1312 Jägerinnen und Jäger im Bezirk Perg leisten, durch bezahlte Berufsjäger erledigen lassen, wäre das eigentlich unbezahlbar, so der Bezirksjägermeister zu den anwesenden Jägerinnen und Jägern in der Turnhalle Perg. Weil die Jagd für jene, die sie ausüben, aber nicht nur Pflicht, sondern Hobby, Freude und Berufung sei, verfüge Österreich nicht über bezahlte, sondern über zahlende Jäger. Hanl: "Der Mehrwert der Jagd für die Gesellschaft wird völlig unterschätzt. Wir garantieren nicht nur einen gesunden Wildbestand, sondern legen auch Schutzhecken an, sind mit Drohnen bei der Kitzrettung aktiv oder rücken aus, um verletzte Tiere nach Verkehrsunfällen von ihrem Leid zu erlösen – auch mitten in der Nacht." Mit Aktivitäten in der Öffentlichkeit, etwa den Ferienpass-Aktionen für Kinder, werde man versuchen, diese Kennzahlen verstärkt nach außen zu tragen.

Abschusspläne wurden erfüllt

Im vergangenen Jahr konnten Pergs Jägerinnen und Jäger die von der Behörde vorgelegten Abschusspläne zu 109 Prozent erfüllen. Interessanterweise blieb man gerade bei den Trophäen-Böcken unter der Mindestzahl. Rückgänge gab es auch bei Wildschweinen, Wildenten und Hasen, während die Zahl der erlegten Fasane nach mehreren schwachen Jahren wieder nach oben ging.

Neue Delegierte gewählt

Bei der Neuwahl des Bezirksjagdausschusses wurden Franz Hanl und sein Stellvertreter Michael Hölzl einstimmig in ihren Funktionen bestätigt. Abschied nehmen hieß es hingegen vom Delegierten zum Landesjagdausschuss, Ernst Froschauer vulgo Werndorfer aus Baumgartenberg. Er legte diese Funktion nach 30 Jahren in jüngere Hände – und zwar in Person seiner Tochter Magdalena, die künftig diese wichtige Aufgabe als Schnittstelle zwischen den Jagdrevieren im Bezirk Perg und der Landesebene ausfüllen wird. Wie alle anderen Amtsträger wurde auch sie einstimmig gewählt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner