Leidenschaft für das Automobil

Viel zu sehen gab es für die Besucher beim Tuning-Treffen "Route 18" in Untergeng.

Rund 600 Gäste zog das Autotreffen am 15. Juli in Untergeng an. Unter dem Namen "Route 18" ermöglichte es der Verein Granitz, Autobegeisterte ihre Fahrzeuge zu präsentieren und sich über ihre Leidenschaft auszutauschen. Zu besichtigen gab es 190 Autos diverser Marken und aus den verschiedensten Epochen.

Mit zwei Ausfahrten durch das obere Mühlviertel, einer Tombola und Verpflegung erntete der junge Verein Granitz eine Menge positives Feedback der Teilnehmer. "So ein familiäres Treffen gibt es nirgends, der Verein hat alles top organisiert und man hat sich sofort wohl und aufgenommen gefühlt", sagte ein Besucher vor der Heimfahrt und sein Beifahrer ergänzte: "Das Schönste ist, es hier nicht um den Krawall wie bei anderen Treffen, sondern rein um die Leidenschaft zum Auto."

Das nächste Treffen steht auch schon fest: Am Samstag, 13. Juli 2024 wird der Verein Granitz wieder die "Route 18" freigeben.

