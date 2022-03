Wie schon Lehrlinge Unternehmen dabei helfen können, nachhaltig zu wirtschaften, zeigten die Siegerprojekte der Lehrlingsinitiative "growin" (to grow – to win) der Rotary Clubs in Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Bei der Abschlussveranstaltung wurden am Wochenende auf einer großen Bühne in Kitzbühel aus 24 Ideen die Siegerprojekte gekürt. Mit einem höchst erfreulichen Ende für den Rotary Club Perg: Dieser durfte sich nämlich über einen Doppelsieg freuen.