Lehrlinge verwirklichen gemeinnützige Projekte

Bild: Copyright by Martin Pröll

LASBERG. Das Bauunternehmen Wimberger mit Sitz in Lasberg hat mit seiner Lehrlingsakademie die Initiative "Freude schenken" ins Leben gerufen. Damit möchte das Familienunternehmen die umliegenden Gemeinden und deren Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Vereine mit ausgesuchten Lehrbaustellen unterstützen.

Das Angebot stieß in der Region auf reges Interesse: Etliche Bewerbungen für gemeinnützige Bauleistungen sind in den vergangenen Monaten bei Wimberger eingelangt. "Dieses große Echo auf unsere Initiative hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, etwas zurückzugeben und sich sozial zu engagieren", sagt Wimberger-Standortleiter Bernhard Wöhrer. Nach intensiver Begutachtung wurden schließlich drei Projekte als Finalisten ausgewählt: eine Spielhütte mit Abstellraum für den Kindergarten in Lasberg, Umkleidekabinen für das Freibad Weitersfelden und ein mobiler Hühnerstall für den Kindergarten Katsdorf.

Mit der Planung wurde bereits begonnen. Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen folgt im Winter und Frühling. "Für unsere Nachwuchskräfte ist dieses Projekt etwas ganz Besonderes. Sie können helfen und lernen zugleich: sowohl für ihren Beruf als auch fürs Leben", betont Herbert Steinmetz, Leiter der Wimberger Lehrlingsakademie.