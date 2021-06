Lehrlinge stehen für gemeinnützige Projekte bereit

Dafür wurde die Initiative "Freude schenken" ins Leben gerufen. Wimberger-Lehrlinge werden als Teil dieses Projekts ab Herbst den umliegenden Gemeinden und deren Einrichtungen – also Schulen, Kindergärten und Vereinen – im Rahmen einer Lehrbaustelle mit gemeinnützigen Projekten unter die Arme greifen.

Das können kleinere bauliche Maßnahmen wie Wartehäuschen an Bushaltestellen oder Überdachungen in Schulhöfen ebenso sein wie überschaubare Umbauarbeiten bestehender Bauwerke. Geplante Projekte, die sich für die Unterstützung der Wimberger Lehrbaustelle eignen, können per E-Mail unter freudeschenken@wimbergerhaus. at bekannt gegeben werden.