Lehrkräftemangel: Quereinsteiger als große Hoffnung für Poly-Standort

An der Mittelschule St. Georgen an der Gusen mit dem integrierten Poly werden dringend Lehrkräfte gesucht.

Auch für das integrierte Poly ist der 42-jährige Linzer verantwortlich. Doch gerade in diesem Bereich steht der Pädagoge derzeit vor großen Herausforderungen. Grund dafür ist der sich zuspitzende Lehrkräftemangel.

Derzeit werden im Poly 29 Jugendliche unterrichtet, unter anderem in den Fachbereichen Metalltechnik, Elektrotechnik sowie Gesundheit und Soziales. Ob diese Vielfalt im kommenden Jahr gehalten oder im Idealfall erweitert werden kann, hängt aus heutiger Sicht davon ab, ob es gelingt, neue Lehrkräfte anzuheuern. Zeiml: "In der praktischen Ausbildung werden nach diesem Schuljahr zwei erfahrene Lehrkräfte in den Ruhestand gehen. Damit tut sich für uns eine große Lücke auf." Gelingt es nicht, die frei werdenden Stellen nachzubesetzen, droht im schlimmsten Fall eine Auflösung der Polytechnischen Schule. Die betroffenen Jugendlichen müssten dann nach Perg ausweichen.

Große Hoffnungen setzt Zeiml bei seiner Suche nach praktisch versierten Lehrkräften auf Quereinsteiger: "Wer sich vorstellen kann, eine Karriere in der Polytechnischen Schule anzustreben, kann sich jederzeit bei mir melden." Schon bisher habe die Schule mit Quereinsteigern gute Erfahrungen gemacht.

Die Überlegung, Selbstständige mittels Werkvertrag anzustellen, wie dies etwa bei den HTLs gang und gäbe ist, lässt sich in Polytechnischen Schulen nicht umsetzen. "Dafür fehlen uns in der Pflichtschule die rechtlichen Voraussetzungen", sagt Zeiml.

Unterstützung bei der Suche nach Lehrpersonal bekommt der Schuldirektor sowohl von der Bildungsdirektion als auch von der Gemeinde St. Georgen. Bürgermeister Andreas Derntl (VP) weiß, "wie gut und praxisbezogen die Mädchen und Burschen bei uns ausgebildet werden". Diese Qualität wolle man mit allen Mitteln im Ort halten."

Unabhängig davon, ob sich der Personalmangel im Poly lösen lässt, bleibt die Mittelschule auf jeden Fall ein fixer Bestandteil der Bildungslandschaft im Ort. Gemeinsam mit der Gemeinde feilt Zeiml derzeit an Konzepten, um die Mittelschule noch attraktiver zu machen und für die 10- bis 14-Jährigen ein bestmögliches Bildungsangebot zu schaffen.

