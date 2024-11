Lehrbetriebe und Schulen werben bei zwei Großveranstaltungen um Jugendliche

In Oberösterreich haben diese Woche aus der Wirtschaft vor allem Negativmeldungen der großen Unternehmensflaggschiffe dominiert. Das von Klein- und Mittelbetrieben dominierte Mühlviertel präsentiert sich hingegen vergleichsweise krisenfest. Das zeigen nicht zuletzt die vielen Aussteller bei den großen Karriere-Messen, die am Freitag und Samstag in der Messehalle Freistadt sowie in der Wirtschaftskammer Perg stattfinden.

Perg: Zwei Tage Bildungsmesse

"Wir haben einen Ausstellerrekord", sagt Evelyn Wiesberger, Projektverantwortliche der Perger Berufs- und Bildungsmesse: 59 Lehrbetriebe, neun Schulen und fünf Beratungsorganisationen werden am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr interessante Job- und Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. "Die Messe ist die perfekte Gelegenheit, den Grundstein für die eigene berufliche Zukunft in der Region zu legen", sagt Kammerobfrau Eveline Grabmann.

Einer der Ausbildungsbetriebe, die in Perg seit Jahren präsent ist, ist die Schöfer GmbH aus Schwertberg. "Der Arbeitsmarkt ist in den vergangenen Jahren zunehmend zu einer Herausforderung geworden. Dabei sind wir beständig auf der Suche nach jungen Menschen, die sich eine Karriere in den Bereichen Kunststofftechnologie, Mechatronik und Werkzeugbautechnik vorstellen können!", sagt Sylvia Kapplmüller, Leiterin der Personalabteilung bei Schöfer. Ein Buddy-System, Sprachreisen, ein OÖVV-Netzticket, leistungsbezogene Prämien oder die Chance, in die weltweit agierende Konzernmutter in Deutschland hinein zu Schnuppern, soll junge Menschen für einen Einstieg bei Schöfer überzeugen.

Karrierenachmittag in Freistadt

In eine große Karriere-Plattform verwandeln sich am Freitag (13 bis 18 Uhr) die beiden Messehallen in Freistadt. "Heuer sind 72 Aussteller vor Ort, um junge Menschen darüber zu informieren, welche Wege sie nach der Pflichtschule einschlagen können", sagt Dietmar Wolfsegger, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Freistadt. Er rechnet mit etwa 2500 Besuchern. Zahlreiche Ausbildungsbetriebe laden auf ihren Messeständen ein, Handwerksberufe auszuprobieren. Auch Schulen und Beratungsstellen präsentieren ihr vielfältiges Angebot.

Wie in Perg haben sich auch in Freistadt die Aussteller einiges einfallen lassen, um das Interesse der jungen Besucher zu wecken. 3D-Brillen vermitteln beispielsweise, wie es sich anfühlt, als Hochbauer in luftiger Höhe eine Betondecke zu gießen. Zudem können die Besucher beim Talente-Check ihre Interessen und Begabungen testen.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner