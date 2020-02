Leer stehendes Altersheim verschandelt als Bauruine das Freistädter Stadtbild

Es sieht aus wie ein verlassener Plattenbau in einer Bürgerkriegsstadt der Ostukraine, handelt sich aber um ein Gebäude mitten in Freistadt: Die Fenster sind herausgerissen, die Zimmer teilweise ausgeräumt. "Seit Monaten geschieht gar nichts mehr", beschweren sich Anrainer und Spaziergänger über den beklagenswerten Zustand des ehemaligen Altersheimes in Freistadt.

"Ich kann verstehen, dass sich Spaziergeher schrecken, wenn sie dort vorbeikommen. Es ist tatsächlich kein schöner Anblick, das muss ich zugeben, und dafür möchte ich mich auch bei den Bewohnern von Freistadt entschuldigen", sagt Bezirkshauptfrau Andrea Außerweger, die als Chefin des Sozialhilfeverbands auch für die Pflegeheime im Bezirk verantwortlich zeichnet. Der Sozialhilfeverband hatte den Abriss des nicht mehr benötigten Hauses eigentlich für Herbst geplant, so Außerweger auf Anfrage der "Mühlviertler Nachrichten".

Abriss-Angebote waren zu teuer

Doch die eingelangten Angebote für den Abriss des Hauses seien finanziell deutlich über dem dafür vorgesehenen Kostenrahmen gelegen. "Das war uns schlicht und einfach zu teuer. Schließlich wollen wir mit dem Geld der Steuerzahler sparsam umgehen", sagt Außerweger. Deshalb habe man das Projekt nun ein zweites Mal ausgeschrieben – und dabei auch ein Angebot auf den Tisch bekommen, das der Sozialhilfeverband von der Kostenseite vertreten könne. Dieses soll in einer SHV-Vorstandssitzung noch in diesem Monat beschlossen werden. Ziel sei es, aus dem Areal eine Erholungs- und Grünflache zu machen. Außerweger: "Ich bin optimistisch, dass das Haus im April oder Mai weg sein wird."

Neben dem optischen Aspekt ist auch die Sicherheit rund um die Bauruine im Stadtteil Bockau ein nicht zu unterschätzendes Thema. Um beispielsweise illegale Baustellen-Partys zu verhindern, wurde das Haus mit Gittern abgeriegelt. "Sich im Haus aufzuhalten, wäre lebensgefährlich, da die Stiegen- und Balkongeländer größtenteils abmontiert sind. Das ist natürlich auch ein Grund für uns, den Abbruch so rasch wie möglich über die Bühne zu bringen", sagt Freistadts Bezirkshauptfrau.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at