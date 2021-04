Lebenszeichen der Kultur: Orgel um "Punkt 12"

FREISTADT. Langsam, in kleinen, wohldosierten Schritten, kehrt die Kultur wieder in das öffentliche Leben des Mühlviertels zurück. Einen Anfang macht in der ersten Maiwoche das wöchentliche Freitagskonzert "Orgelpunkt12" in der Stadtpfarrkirche Freistadt: Gemeinsam mit dem Verein Labyrinthus lädt die Stadtpfarre bis Ende Juli jeden Freitag zu Mittag zu einer halben Stunde Orgelmusik ein.

Seit acht Jahren ist der "Orgelpunkt12" eine musikalische Konstante in Freistadt: ein Innehalten mit Wort und Musik. Der künstlerische Leiter Bernhard Prammer hat auch für das Jahr 2021 namhafte Organistinnen und Organisten aus dem In- und Ausland eingeladen, vor dem Manual der Orgel Platz zu nehmen und die Kirchenbesucher mit ihrem Spiel zu inspirieren. Begleitend zur Orgelmusik laden besinnliche Texte zum Nachspüren ein.

"Nach den schwierigen, kulturell so kargen Monaten, die wir hinter uns haben, freuen wir uns heuer umso mehr, den Besuchern und uns selbst 13 Mal diese mittägliche Auszeit anbieten zu können. Wir alle sind bedürftig nach musikalisch-spiritueller Öffnung", sagt Angela Priemetzhofer vom Veranstalterteam.

Einige Schutzmaßnahmen sind nach wie vor erforderlich, um die Veranstaltungsreihe sicher über die Bühne zu bringen. So ist während des Aufenthalts in der Kirche eine FFP2-Maske zu tragen. Die Stadtpfarrkirche selbst bietet ausreichend Platz und Raum für den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Der Eintritt ist frei. Von 11.30 bis 13.00 Uhr ist auch der Aufgang zum Kirchturm offen.

Bis 30. Juli sind 13 Mittagskonzerte angesetzt. Den ersten "Orgelpunkt12" am 7. Mai gestaltet Bernhard Prammer. Am 14. Mai wird Marco Paolacci vom Stift Zwettl in der Stadtpfarrkirche zu Gast sein, Ikarus Kaiser aus Wilhering folgt am 21. Mai. Alle weiteren Besetzungen können auf www.orgelpunkt12.at nachgelesen werden.