Lebensraum für Singvögel geschaffen

Rechtzeitig vor Beginn der Brutzeit haben Mitglieder des Team Fritz/OÖVP Pregarten 50 Nistkästen für Singvögel gebaut. Damit wurde ein konkretes Ziel des im Jahr 2021 beschlossenen Pregartner Klima- und Naturschutzmanifests umgesetzt.

Für die Arbeiten wurde die Werkstätte von Familie Nösterer in der Ortschaft Wiesing genutzt. "Als wir uns in der Früh zur Arbeit trafen, hatte Josef Nösterer eine große Überraschung für uns parat: alle 300 Bretter waren bereits perfekt vorgeschnitten", erzählt Bürgermeister Fritz Robeischl. Das Team konnte somit sofort mit den Arbeiten beginnen. "Ein großer Dank gebührt aber auch Anton Lengauer, der sich federführend um dieses wichtige Projekt angenommen und viel Zeit in die Vorbereitung investiert hat", sagt Wirtschafts- und Umweltstadtrat Matthias Zwittag.

Die fertigen Nistkästen werden am Kalvarienberg und beim Biotop Fuchsschweif montiert. Zum Gelingen der Umweltaktion hat auch die finanzielle Unterstützung der Pregartner Bäuerinnen und Bauern wesentlich beigetragen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper