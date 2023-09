Lebensraum für Bienen

Erst vor Kurzem wurde Bad Leonfelden in den Kreis der Bienenfreundlichen Gemeinden in Oberösterreich aufgenommen und konnte somit dazu beitragen, die Marke von einhundert engagierten Bienenfreundlichen Gemeinden in Oberösterreich zu knacken.

