Lebensmittelmärkte schützen Kassiererinnen durch Plexiglasscheiben

MÜHLVIERTEL. Auch wenn die Wirtschaft aus akutem Anlass aktuell auf Notbetrieb heruntergefahren ist und der Kontakt zu anderen Menschen auf Anraten der Bundesregierung auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert ist, ist das für Beschäftigte in manchen Branchen nahezu unmöglich: Gerade im Lebensmittelhandel sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den direkten Kontakt zu dutzenden Personen pro Tag einem ungleich höheren Coronavirus-Risiko ausgesetzt. Neben erhöhten Vorsichts- und Hygienemaßnahmen setzen manche Nachversorger bereits zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiterinnen ein. Ein Beispiel dafür sind eigens installierte Plexiglaswände an der Kassa, die den direkten Kontakt von Kassiererin und Kunden minimieren und vor einer Ansteckung beispielsweise durch eine Tröpfcheninfektion schützen sollen. Ein Lebensmittelgeschäft in St. Martin im Mühlkreis hat eine solche Schutzwand von einem Glasereibetrieb installieren lassen, der Wirtschaftsbund Rohrbach ermuntert andere Unternehmen, es ihm gleich zu tun: „Jede Maßnahme zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer ist nun wichtiger denn je“, appelliert Obmann Andreas Höllinger. Das Team der Rohrbacher Wirtschaftsvertretung hat in den vergangenen Tagen mit Hochdruck daran gearbeitet, Lösungen für die Unternehmen in der Region angesichts der verschärften aktuellen Lage zu finden. So wurden auch Glasereien im Bezirk ausfindig gemacht, die trotz des eigenen eingeschränkten Betriebes anderen Unternehmen mit solchen Schutzwänden relativ kurzfristig versorgen können (Info: rohrbach@ooewb.at). „Wir nehmen die berechtigten Sorgen und Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer sehr ernst und helfen, wo wir nur können“, so Höllinger weiter: „Die Betriebe in der Region unterstützen sich gegenseitig, um die Situation so gut wie möglich zu meistern.“ Das gilt beispielsweise auch für die auf Betriebshygiene spezialisierte Firma Purolex aus Aigen-Schlägl: Trotz maximaler Auslastung arbeitet man dort auf Hochtouren daran, Betriebe mit bewährten und begehrten Hygienemitteln zu versorgen. Am Firmenstandort wurden außerdem eigene Desinfektionssäulen für den professionellen und gewerblichen Gebrauch entwickelt, die laufend nachproduziert werden.

