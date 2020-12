Lebenshilfe Perg wünscht sich mehr Partnerfirmen

PERG. Seit mittlerweile fünf Jahren bietet die Werkstätte der Lebenshilfe in Perg für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ein breit gefächertes Arbeits- und Beschäftigungsangebot. Nach der im Jahr 1981 eröffneten Lebenshilfe-Werkstätte in Grein ging 2015 in Perg die zweite Werkstätte der Lebenshilfe im Bezirk Perg in Betrieb. Sie ist Arbeitsplatz für 39 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Die Produktpalette ist groß und umfasst Keramikprodukte, Kunsthandwerk, Holzarbeiten, Naturkosmetik, Badesalze, Essig, Öle, Kräutersalze und vieles mehr. Im Gebäude der Werkstätte an der Naarner Straße direkt gegenüber vom Ärztezentrum befindet sich auch ein kleines Café mit angeschlossenem Shop, in dem das gesamte Sortiment der Werkstätte besichtigt werden kann.

Arbeiten bei Unternehmen

Neben der Produktherstellung und dem Betrieb des Cafés erledigen die Beschäftigten Industrieaufträge von Unternehmen aus der Region und arbeiten als integrativ Beschäftigte bei Unternehmen im Ort. "Es hat sich eine gute Zusammenarbeit mit einer Reihe von Unternehmen entwickelt", freut sich Einrichtungsleiterin Nicole Froschauer. Derzeit arbeiten vier Beschäftigte in vier Unternehmen in der Region: Sandra Spanblöchel zum Beispiel arbeitet bei Annemaries Heimtextilien. Sie hilft dort bei der Kundenbetreuung, beim Dekorieren und räumt Regale ein. "Sandra macht die Arbeit unglaublich viel Spaß. Die Inhaberin Annemarie Fraundorfer versichert, dass Sandra eine große Bereicherung für das Geschäft ist und es eine große Freude ist mitanzusehen, mit welch großem Einsatz sie die Arbeiten erledigt", sagt Froschauer. Sie macht Unternehmen Mut, die integrative Beschäftigung auszuprobieren. Bei dieser Beschäftigungsform besteht kein Dienstverhältnis, die Beschäftigten sind bei der Lebenshilfe OÖ versichert, und wenn die Zusammenarbeit nicht funktioniert, kann sie jederzeit von beiden Seiten unkompliziert beendet werden. "Für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bietet die integrative Beschäftigung die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und ihre persönlichen Interessen und Fähigkeiten zum Einsatz zu bringen. Unternehmen zeigen damit soziale Verantwortung und tragen einen wichtigen Schritt in Richtung Inklusion bei." Froschauer möchte die integrative Beschäftigung noch stark ausbauen und freut sich über unverbindliche Anfragen von interessierten Unternehmen: "Das Potenzial im Raum Perg ist groß."

Ein großes Geburtstagsfest konnte die Lebenshilfe Perg zum fünfjährigen Bestehen coronabedingt leider nicht feiern. Doch davon ließ sich die Werkstätte nicht entmutigen: Es wurden tolle Pläne für nächstes Jahr geschmiedet.

