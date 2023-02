Lebenshilfe-Kiosk im Klinikum eröffnet

Sie sind wieder zurück: jene beliebten Mitbringsel aus der Werkstätte der Lebenshilfe in Freistadt, mit denen viele Besucher im Klinikum ihren Liebsten eine Freude bereiten können – Seifen, Kerzen, Socken, Glückwunschkarten, Babyprodukte, Naturprodukte sowie Spielzeug für kleine Kinder. All das und viele weitere Produkte, die von Beschäftigten der Lebenshilfe-Werkstätte Freistadt gefertigt wurden, sind nach pandemiebedingter Pause nun wieder direkt im Klinikum Freistadt erhältlich.

Der Kiosk wird jede Woche von Montag bis Donnersteig (13.30 bis 15 Uhr) von Menschen mit Beeinträchtigung betreut. Außerhalb dieser Zeiten können die Produkte beim Portier bezahlt werden. Auch Bestellungen von fertig verpackten Geschenkkisten sind möglich.

"Für unsere Beschäftigten ist die Betreuung des Kiosks eine wertvolle Tätigkeit außerhalb der Werkstätte", sagt Johann Helmut Karner, Leiter der Werkstätte Freistadt, über diese wichtige Vertriebsschiene, der seinen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums richtet für die Möglichkeit, Produkte direkt im Klinikum zu verkaufen. Die handgefertigten Produkte und kreativen Geschenkideen können übrigens auch im Shop der Lebenshilfe in der Zemannstraße in Freistadt oder im Bauernladen erworben werden.

