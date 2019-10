Lebenshilfe-Haus in St. Peter eröffnet

Zwei Jahre nach der Spatenstichfeier wurde das Lebenshilfe-Wohnhaus in St. Peter am Wimberg eröffnet. 15 Bewohner zählt die erste Einrichtung der Lebenshilfe Oberösterreich im Bezirk Rohrbach. Ein Freudentag war die Eröffnung vor allem für Elisabeth Eckerstorfer, die sich seit zwölf Jahren für ein Wohnhaus für Menschen mit Beeinträchtigung im Oberen Mühlviertel einsetzte. In den Sommermonaten haben 15 Menschen mit Beeinträchtigung, die allesamt aus St. Peter und den umliegenden Gemeinden stammen, ihre barrierefreien Zimmer bezogen und sich gut eingelebt. Für manche von ihnen ist es gar ein "Heimkehren", wie etwa für Mathilde Bräuer, die zuvor unzählige Kilometer von ihrem angestammten Heimatort entfernt wohnen musste.

Auch der angebotene Kurzzeit-Wohnplatz wird vielen Menschen mit Beeinträchtigung und Angehörigen zugutekommen, indem er eine kurzfristige Entlastungsmöglichkeit bietet.