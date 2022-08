Lebenshilfe gestaltet seit 20 Jahren den Ort mit

Zum 20-jährigen Jubiläum des Wohnhauses und der Werkstätte in St. Georgen lädt die Lebenshilfe OÖ am 9. September zu einem Fest im neu gestalteten Garten. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden zahlreiche Kontakte geknüpft und wurde an Projekten in der Region mitgewirkt. Nach der Corona-Pause freut sich die Lebenshilfe wieder umso mehr auf Begegnungen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit. "Wir sind gut in der Gemeinde vernetzt, sind täglich etwa für Einkäufe unterwegs. Die Leute kennen uns, und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Lebenshilfe in St. Georgen ist", sagt Dominik Maier, Leiter der Werkstätte. Menschen mit Beeinträchtigung, die in der Werkstätte beschäftigt sind, arbeiten im Rahmen der integrativen Beschäftigung auch in Unternehmen, und die Lebenshilfe wirkt im Arbeitskreis Integration der Gemeinde mit. Doch Corona hat einige Projekte und Zusammenarbeiten ausgebremst, und das Team will wieder aufs Gas drücken.

Voller Tatendrang

"Wir sind voller Ideen und Tatendrang, erhoffen offene Ohren und freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Ziel ist es, nicht nur gesehen zu werden, sondern mittendrin wirksam zu sein", sagt Christoph Tremetzberger, Leiter des Wohnhauses. Dabei soll in der Zukunft auch der neu gestaltete Garten, der bei der Jubiläumsfeier eröffnet wird, ein Ort für Begegnungen werden. "Endlich können wir wieder Feste feiern, und wir nutzen unseren neuen Garten gleich, um dort aktiv Kontakte zu knüpfen", sagt Horst Lebschy, Obmann der Arbeitsgruppe St. Georgen der Lebenshilfe. Das Jubiläumsfest findet am 9. September ab 14 Uhr statt.

Die Mitarbeiter des Wohnhauses und der Werkstätte sind ein eingespieltes Team, das sich gegenseitig aushilft und die Beeinträchtigten dabei unterstützt, sich in der Region zu vernetzen. "Wir können auch sehr stolz darauf sein, wie wir die anstrengende Corona-Zeit gemeistert haben", sagt Dominik Maier, und Christoph Tremetzberger ergänzt: "Unsere Berührungspunkte mit der Gesellschaft entstehen nicht zuletzt durch engagierte Mitarbeiter, die mit unseren Bewohnern Feste und Einrichtungen wie das Freibad besuchen. Hier können Menschen aktiv etwas bewirken."