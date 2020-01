Leaderregion will 2025 schnelles Internet in allen Haushalten

Für die gesamte Leaderregion soll deshalb bis Ende des Jahres 2020 ein grober Fahrplan für eine Breitbandinfrastruktur erarbeitet werden.

Dazu nimmt in diesen Tagen Breitbandkoordinator Michael Fürthaller seine Arbeit auf. Er wird die Gemeinden besuchen, um eine Bestandserhebung durchzuführen. Er wird in Zusammenarbeit mit den Bauämtern den Breitband-Ausbau in allen Gemeinden koordinieren und einen effizienten, kostensparenden Aufbau planen. Mit Ende 2020 soll der Ausbauplan für die nächsten Jahre vorliegen, um ab 2025 flächendeckend schnelles Internet in jedem Haushalt anbieten zu können. Unterstützt wird das Projekt von ehrenamtlichen Breitbandakteuren, die Haushalte über die Kosten und Nutzen eines schnellen Internetzugangs informieren. Für sie werden im Februar Schulungen in Aigen-Schlägl, St. Martin, Neustift und Rohrbach-Berg angeboten, Interessierte können sich bei der jeweiligen Wohnsitzgemeinde melden.

Infoabende geplant

Um grundsätzlich Bewusstseinsbildung zu schaffen und über den Glasfaserausbau zu informieren, finden im März Informationsabende in Ulrichsberg, Kleinzell, Neustift und Rohrbach-Berg statt.

