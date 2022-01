Leader: Sterngartl-Gusental startet Aufruf zur Bürgerbeteiligung

Die LEADER-Region Sterngartl-Gusental organisiert zwei weitere Workshops für Bürger, die ihre Region mitgestalten wollen. Dazu wird die Bevölkerung eingeladen, sich zu beteiligen und ihre Zukunftsideen einzubringen.

Im ersten Workshop am Donnerstag wird sich alles um das Gemeinwohl mit den Schwerpunkten Jugend, Chancengleichheit (Kinderbetreuung) und Senioren drehen. Der zweite Workshop am Freitag, 21. Jänner, beschäftigt sich dann mit Klimalösungen zu den Themen Mobilität und erneuerbare Energien. Die Veranstaltungen finden jeweils von 14 bis 17 Uhr online statt und sind Teil eines breiten Beteiligungsprozesses.

Zukünftige Projekte planen

Die Ergebnisse der Workshops sollen am Ende in die Strategie der Region für die Förderperiode 2023 bis 2027 einfließen. Außerdem sollen sie Anstoß für zukünftige Projekte sein. Alle, die sich für diese Themen interessieren, sind herzlich eingeladen und haben die Möglichkeit, auch nach dem Workshop aktiv in Projektarbeiten mitzuwirken. Das LEADER-Büro bittet um Anmeldung per E-Mail an office@sterngartl-gusental.at oder telefonisch unter 07213/20930. Der Zugangslink wird dann an die E-Mail-Adresse geschickt.