LEADER-Region Perg-Strudengau positionierte sich für kommende Aufgaben

Gut aufgestellt geht die LEADER-Region Perg-Strudengau in die kommenden Jahre. Dieser Zusammenschluss von 24 Gemeinden im Bezirk Perg koordiniert Maßnahmen zur Regionalentwicklung mit Fördergeldern der Europäischen Union. Am Dienstag wurde bei der Generalversammlung im Gemeindezentrum St. Nikola auf die abgelaufene Förderperiode zurückgeblickt: 76 Projekte mit einer Investitionssumme von 5,6 Mio. Euro und einer Fördersumme in der Höhe von 3 Mio. Euro wurden seit 2014 verwirklicht. Bei der von LAbg. Bgm. Anton Froschauer geleiteten Neuwahl von Obmann, Vorstand, Themenkreisleiter und Projektauswahlgremium wurde NR-Abg. Bgm. Nikolaus Prinz mit 100 Prozent der Stimmen als Obmann bestätigt. Seine Stellvertreter sind Anton Aichinger aus Mitterkirchen und Vzbgm. Markus Brandstetter aus Bad Kreuzen.

Über die Lokale Entwicklungsstrategie 2023-2029 referierte dann Geschäftsführer Manfred Hinterdorfer. In Workshops mit der Bevölkerung wurden Schwerpunkte wie die Weiterentwicklung als Bewegungsregion, die Stärkung landwirtschaftlicher Kooperationen, von Klimaschutzprojekten, die Aufwertung alter Bausubstanz sowie gezielte Qualifizierungsangebote für (Land-)Wirtschaft und Tourismus definiert.

Als Höhepunkt des Abends wurden drei Personen mit dem LEADER-Ehrenamtspreis ausgezeichnet: Leopold Fasching (Vereinsraum St. Nikola), Fritz Hinterholzer (Aiserbühne Schwertberg) und Josef Strasser (Burgruine Klingenberg). Diese Personen hätten bei der Umsetzung von LEADER-Projekten einen besonders hohen Einsatz gezeigt, so Obmann Nikolaus Prinz: „Mit dem LEADER Ehrenamtspreis bedanken wir uns für diese wertvolle ehrenamtliche Arbeit.“