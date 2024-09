Ungereimtheiten in der Abrechnung: "Mühlviertler Kernland" trennte sich von Geschäftsführerin

Der Regionalverein "Mühlviertler Kernland" hat das Dienstverhältnis mit seiner langjährigen Geschäftsführerin aufgelöst. Das gab Obmann Fritz Robeischl am Mittwochabend in einer Aussendung bekannt. Ungereimtheiten in der Abrechnung eines Projekts hatten zu der Abberufung geführt.

Ihren Ausgang nahmen die Turbulenzen bei einer routinemäßigen Projektprüfung durch die zuständige Fachabteilung des Landes Oberösterreich. Dabei kamen dem Vernehmen nach Mängel bei der Abrechnung und der Verbuchung von Fördergeldern für das Projekt "Dahoam im Mühlviertel" zum Vorschein. Der Vereinsvorstand habe daraufhin umgehend eine vertiefende Prüfung dieses und anderer von der LEADER-Geschäftsstelle Mühlviertler Kernland umgesetzten Regionalförder-Projekte eingeleitet, so Robeischl. Am vergangenen Freitag fand schließlich eine außerordentliche Rechnungsprüfung in Freistadt statt. Dabei wurden auch externe Experten beigezogen. Diese Rechnungsprüfung habe den Verdacht "schwerwiegender Malversationen" durch die Geschäftsführung ergeben.

Mit sofortiger Wirkung aufgelöst

In einer weiteren LEADER-Vorstandssitzung am Dienstag dieser Woche wurde über das Prüfungsergebnis berichtet. In der Folge wurden einstimmig die nun bekannt gegebenen Beschlüsse gefasst: So wurde das Dienstverhältnis mit der Geschäftsführerin mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Die Geschäfte werden ab sofort interimistisch von Obmann Fritz Robeischl geführt. Zudem hat der Vorstand eine professionelle Begleitung für eine lückenlose Aufklärung und Aufarbeitung der Vorgänge eingeleitet. Ein Steuerberatungsunternehmen ist mit der Feststellung des tatsächlichen Schadensausmaßes beauftragt. Eine Rechtsanwaltskanzlei übernimmt die rechtliche Vertretung des Vereins.

Unabhängig der eingetretenen Turbulenzen soll damit sichergestellt werden, dass die Fortführung der laufenden Geschäfte gewährleistet ist. Alle Projekte und Veranstaltungen der Leader-Region Mühlviertler Kernland können wie geplant durchgeführt werden. Damit sei der Rahmen dafür geschaffen worden, dass den geförderten Vereinen und Projektbeteiligten in der Region keine Nachteile entstehen. Für die ehemalige Geschäftsführerin gilt die Unschuldsvermutung.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner