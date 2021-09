Laufspaß an der Donau: "Die Vorfreude ist groß"

Zu tun gibt es noch einiges, bevor am Samstag die kleinen und großen Sportler in Ottensheim beim 13. Oberbank Donaulauf starten können. Der Vorfreude auf die Neuauflage, im Vorjahr machte die Coronakrise die Abhaltung unmöglich, tut das keinen Abbruch, wie Bernhard Steiner, Präsident des TSV Ottensheim, sagt: "Die Stimmung ist gut, wir sind auch beim Wetter zuversichtlich."

Die Planungen seien mit Blick auf die Corona-Auflagen herausfordernd gewesen, Teilnehmer wie Besucher, die die Sportler wieder von den Zuschauertribünen anfeuern können, müssen einen 3-G-Nachweis vorlegen. Rund 500 Teilnehmer werden bei dem Lauf erwartet, der dieses Mal eine leicht geänderte Streckenführung aufweist. Erstmals wird durch das SECA-Werksgelände gelaufen und damit dem von den Läufern geäußerten Wunsch nach einer geringeren Steigung entsprochen.

Los geht es am Samstag um 11 Uhr im Stadion mit dem Kindermarathon, um 14 Uhr folgt der Start für die Erwachsenenbewerbe. Hier gibt es mehrere Laufdistanzen (siehe donaulauf.at). Gerade Kinder sind dem TSV Ottensheim ein Anliegen. Ein Grund, warum in den Altersgruppen eine halbe Stunde vor dem Start gemeinsam ein Aufwärmtraining absolviert wird.

Die Startnummernausgabe ist am Freitag von 13 bis 18.30 Uhr, am Samstag von 8.30 bis 13.15 Uhr (Kindermarathon bis 10.45 Uhr) in der Donauhalle. An diesen Tagen sind Nachmeldungen möglich.