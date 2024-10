Lauffreude pur beim Ottensheimer Donaulauf

Gemeinsam aufwärmen, dehnen und sich spielerisch auf den bevorstehenden Lauf einstimmen: So haben sich rund 220 Kinder bereits am Samstagvormittag für den Kindermarathon vorbereitet. Kurz darauf gingen sie nach Altersklassen und Geschlecht sortiert ab 11.30 Uhr an den Start. Die Jüngsten über eine Strecke von 42 Metern, die Altersgruppen U8 und U10 über 421 Meter, die U12 und U14 über eine 1000-Meter-Runde um die Donauhalle Ottensheim. "Alle Kinder sammeln auf spielerische Art erste Lauferfahrung und haben eine Medaille als Erinnerung und Anerkennung für ihre Leistung erhalten", sagte Bernhard Steiner, Präsident des Turn- und Sportvereins Ottensheim (TSVO). "Die gute Stimmung, die jubelnden Familienmitglieder und Freunde entlang der Laufstrecke und der Riesenspaß beim und rund um das Rennen geben ihnen Schwung und fördern ihre natürliche Begeisterung für Bewegung."

Auch wenn der Kindermarathon seit jeher das Aushängeschild des Oberbank Donaulaufs darstellt, so zeigten auch die 350 erwachsenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei herbstlich-kühlem Wetter eine beachtliche sportliche Leistun. Nach dem Massenstart bei der Donauhalle führte die Laufstrecke über das Werksgelände der SECA Holzwelt und das Marktzentrum hinaus zu herbstlichen Streuobstwiesen und entlang der Regattastrecke an der Donau.

Beim Kneidinger-Center-Halbmarathon gingen 61 Sportlerinnen an den Start, beim SECA-Lauf über zehn Kilometer waren es 86 Teilnehmer und beim Einsteigerlauf sowie dem Energie-AG-Paarbewerb über jeweils fünf Kilometer liefen 137 bzw. 50 Laufbegeisterte mit. "Trotz des durchwachsenen Wetters war die Stimmung hervorragend. Der Spaß und die Freude am gemeinsamen Laufen stehen beim Donaulauf im Vordergrund", sagte Vereinspräsident Steiner, der sich sowohl bei den freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie den zahlreichen Sponsorinnen und Sponsoren bedankte, ohne die dieser Lauf nicht möglich wäre.

Treue Unterstützung

Seit vielen Jahren darf sich der Donaulauf auf die verlässliche Unterstützung der Sponsoren bauen. "Laufen wirkt sich positiv auf die körperliche, aber auch mentale Fitness aus", sagt Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank AG. Ähnlich formulierten es Anna und Maria Kneidinger vom Kneidinger Center: "Alle, die regelmäßig ihre Laufschuhe schnüren, brauchen keine Studien, um die positiven Effekte des Laufens zu bestätigen. Mich persönlich motiviert die Teilnahme am Donaulauf, meine Laufeinheiten nicht zu vergessen."

"Der TSV Ottensheim leistet einen wertvollen Beitrag zum sportlichen, sozialen und gesellschaftlichen Leben in unserer Marktgemeinde", sagte die Ottensheimer Bürgermeisterin Maria Hagenauer. "Ganz gleich, ob Sie die volle Distanz in Angriff nehmen, Ihre persönliche Bestzeit brechen oder einfach nur mit Freunden und Familie die Freude am Laufen teilen – der Donaulauf bietet für jeden etwas Besonderes."

"Ausdauer und Konsequenz sind im Laufsport ebenso wie im Wirtschaftsleben die unverzichtbare Basis für Erfolg", sagte Serafin Campestrini von SECA. "Dass wir uns in Österreich darüber hinaus in einer gesunden Umwelt bewegen dürfen und vor unserer Haustür entlang der Donau eine der schönsten Laufstrecken vorfinden, macht die Entscheidung fürs Laufen noch leichter."

