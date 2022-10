Lastwagen touchierte E-Bike-Fahrer

Ein Lkw-Lenker, der auf der B38 in Richtung Vorderweißenbach unterwegs war, hatte auf Höhe der Ortschaft Amesschlag zu einem Überholmanöver angesetzt, musste sich aber aufgrund des Gegenverkehrs vorzeitig wieder rechts einordnen. Dabei touchierte der hintere Reifen seines Sattelzugs einen E-Bike-Fahrer. Der 69-Jährige, der keinen Helm trug, kam zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Rettung brachte ihn in das UKH nach Linz, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.