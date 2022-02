Langlauf-Nachwuchs im Nordischen Zentrum

Bild: (SUB)

Der Mittelpunkt des oberösterreichischen Langlaufsports war am Wochenende einmal mehr das Nordische Zentrum Schöneben.

Etwa 50 Langlauf-Nachwuchstalente aus ganz Oberösterreich trafen sich am Samstag zum Intersport Pötscher Kids-Cup. Für sie galt es, neun Stationen zu bewältigen. Die jungen Sportler hatten sichtlich Spaß, den Vormittag gemeinsam auf der Loipe zu verbringen und sich im Anschluss ein Überraschungsgeschenk und einen Stempel im Pass abzuholen. Schöneben war die dritte Station des Kids-Cups, den Abschluss bildet am 2. April eine Skiroller-Veranstaltung in Freistadt.

Nur einen Tag später wurden beim Langlauf-Landescup zugleich die oberösterreichischen Landesmeisterschaften und die Union-Landesmeisterschaften ausgetragen. Insgesamt 125 Starter gingen auf die Strecke und bewältigten Distanzen von einem bis zehn Kilometer. Die Skiunion Böhmerwald konnte als erfolgreichster Verein in zehn Wertungsklassen die Sieger stellen: Juri Jamnig (Kinder I/m), Livia Kehrer (Schüler I/w), Jana Andraschko (Schüler II/w), Valentin Laher (Jugend I/m), Kilian Kehrer (Jugend II/m), Laura Maria Groiss (Allg. Kl/w), Barbara Fischer (AK I/w), Peter Sachsenhofer (AK I/m), Manuela Sachsenhofer (AK II/w) und Siegi Kastl (AK IV/m).