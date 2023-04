Lange Nacht des Buchs in 31 Bibliotheken der Region

Bei der heute stattfindenden Langen Nacht der Bibliotheken öffnen 31 öffentliche Büchereien im Mühlviertel ihre Türen. Auf die Besucher warten dabei nicht nur Lesungen, sondern auch Spieleabende und diverse Bühnenprogramme. Meist stehen dabei die Kinder im Mittelpunkt der Aktivitäten. So gibt es etwa in der Bücherei Schwertberg um 19 Uhr ein Schattentheater für Kinder mit "Prinzessin Bibis Nachtspaziergang", das von der Schwertbergerin Melanie Glinsner verfasst und von ihr selbst sowie von Gracia Pfeiffer aufgeführt wird.

In Lichtenberg erzählt Margit Obermair Volks- und Wundermärchen zum Lachen und Staunen von gescheiten Frauen und starken Männern sowie von allerlei zauberhaften Wesen. Auch Pyjamapartys stehen auf dem Programm – etwa in Zwettl an der Rodl oder Windhaag bei Freistadt. Das gesamte Programm kann auf lvooe.bvoe.at durchgesehen werden.

