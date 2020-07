16 Junglandwirte und -landwirtinnen eigneten sich im landwirtschaftlichen Meisterkurs für die Bezirke Freistadt und Perg genau diese Qualifikationen an. Sie analysierten zu Beginn der Ausbildung im Herbst 2017 ihre persönliche und betriebliche Situation, setzten sich Ziele für den eigenen Betrieb und erarbeiteten daraus konkrete Umsetzungspläne. Dabei stärkten sie ihre Kompetenzen, um sich mit immer anspruchsvollerer Technologie und den sich rasch verändernden Anforderungen des Marktes zurechtzufinden. Nach zweieinhalb Jahren intensiver Ausbildung bekamen die jungen Landwirtschaftsmeister vergangene Woche im Agrar-Bildungszentrum Hagenberg ihre Meisterzeugnisse überreicht.

Starker Praxisbezug

Kaum eine Ausbildungsstufe ist so stark an die Erfordernisse und das Praxiswissen für die Betriebsführung ausgerichtet, sind sich die Absolventen des Lehrgangs einig: "Landwirtschaft macht man nicht so nebenbei. Sie erfordert Fachwissen und unternehmerisches Denken."