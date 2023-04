Landwirt wurde im Mühlviertel unter Traktor eingeklemmt

Eine achtlos weggeworfene Bierdose hat am Mittwoch im Mühlviertel zu einem schweren Unfall geführt. Ein 70-Jähriger hatte den Alu-Müll auf einer Wiese im Gemeindegebiet von St. Thomas am Blasenstein (Bezirk Perg) entdeckt, als er mit seinem Traktor bergwärts unterwegs war. Er wollte die Zugmaschine anhalten, um die Dose aufheben und entsorgen zu können. Dabei kam es zu dem Unglück: Dem Pensionisten wurde schwarz vor den Augen, er verlor kurz das Bewusstsein und stürzte vom Traktor ins Gras. Die Zugmaschine rollte ein Stück zurück, der 70-Jährige wurde im Hüftbereich eingeklemmt.

28-Jähriger wurde zum Retter

Einem aufmerksamen 28-Jährigen hatte der Verunglückte schließlich seine Rettung zu verdanken: Der junge Mann kam nach geraumer Zeit zufällig an der Unfallstelle vorbei und entdeckte den Verletzten. Er setze die Rettungskatte in Gang und befreite den 70-Jährigen, indem er mit dem Traktor ein Stück nach vorne fuhr. Der Mann wurde von Sanitätern des Roten Kreuz versorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber C10 in das UKH Linz gebracht, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

