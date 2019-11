Sie sind der Gegenentwurf zu den Backstationen in den Diskontmärkten: Handwerker, die regionales Getreide zu Brot und Gebäck höchster Qualität verarbeiten. "Wenn ich aus einem Teig das Optimum herausholen möchte, muss ich ihm Zeit geben", sagt Bäcker Johann Kapplmüller beim Rundgang in der Backstube "Pani" in der Perger Herrenstraße.