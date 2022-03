Landwirt aus Pierbach als neuer Kammerrat angelobt

Als neuer Landwirtschaftskammer-Rat wurde Matthias Raab aus Pierbach bei der Vollversammlung der LK Oberösterreich in Linz angelobt. Nachdem der bisherige LK-Rat Christian Dumhard seine Funktionen frühzeitig beendet hatte, konnte diese Position neuerlich mit einem Kandidaten aus dem Bezirk Freistadt besetzt werden.

Matthias Raab lebt mit seiner Lebensgefährtin und drei Kindern in Pierbach, wo er auch Bauernbundobmann und Gemeinderat ist. Der 39-Jährige bewirtschaftet einen Betrieb mit Rindermast und Forst. Außerdem ist er als Baggerfahrer selbstständig tätig. In seiner neuen Aufgabe als Interessensvertreter möchte sich Raab der Verbesserung von Rahmenbedingungen für die Bäuerinnen und Bauern sowie dringender Naturschutzthemen widmen: „Die steigende Zahl von Wolfsichtungen und die Überpopulation von Bibern entlang unserer Flüsse und Bäche im Bezirk verlangt dringen nach Lösungen!“

Für Bezirksbauernkammerobmann Bgm. Martin Moser ist mit der Nachnominierung von Raab ein wichtiger Schritt gelungen. „Mit Johanna Miesenberger und Matthias Raab sind wir in den Ausschüssen und in der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Oberösterreich bestens vertreten. Gemeinsam transportieren wir die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern des Bezirkes Freistadt zu den Spitzen der Agrarpolitik.“ Der Bezirk Freistadt ist mit 2600 MFA Betrieben einer der Bezirke Oberösterreichs mit den meisten landwirtschaftlichen Betrieben. Besonders intensiv wird derzeit in elf Veranstaltungen zum Thema „Gemeinsame Agrarpolitik 2023“ informiert.

Hoher Preis- und Kostendruck

Die derzeitige Situation einer massiven Preissteigerung bei Düngemitteln und Treibstoffen bereiten den Agrarpolitikern die größten Sorgen. Der Krieg in der Ukraine hat die Situation binnen weniger Tage dramatisch verschärft. „Die Landwirte stehen vor dem Frühjahrsanbau und können derzeit aufgrund eines Annahmestopps keinen Diesel für ihre Hoftankstellen bestellen. Die massiven Preissteigerungen werden aber im Verkauf von Fleisch und Milch nicht abgedeckt. Im Gegenteil: Mit seinen Rabatt-Aktionen trägt der Lebensmitteleinzelhandel massiv zur Verschlechterung der Situation bei den Landwirten bei“, sagt Bauernkammer-Bezirksobmann Martin Moser. Er fordert mit Nachdruck die Umsetzung der Herkunftskennzeichnung durch das Gesundheitsministerium, „damit die Konsumentinnen und Konsumenten endlich wissen wo`s herkommt!“