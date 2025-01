Landwirt (61) bei Forstarbeiten in Schwarzenberg verletzt

Bei Arbeiten an seinem eigenen Baumbestand hat sich ein Landwirt (61) am Dienstagnachmittag verletzt: Der Mann wollte im Gemeindegebiet von Schwarzenberg am Böhmberwald (Bezirk Rohrbach) Äste mit einer Motorsäge abschneiden und war deshalb auf eine Aluleiter gestiegen. Dabei rutschte er ab und stürzte in die Tiefe. Stauden bremsten den Sturz. Durch Hilfeschreie wurde Nachbarn auf den Verletzten aufmerksam und alarmierten die Einsatzkräfte. Der 61-Jährige wurde vom Notarzt versorgt und in das Klinikum Rohrbach gebracht, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

