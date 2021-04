Landtagswahl: Wall lässt dem Nachwuchs Vortritt

ROHRBACH. „In den letzten Jahren sind durch eine kontinuierliche Aufbauarbeit und vielfältige Schulungsprogramme junge, talentierte und motivierte Funktionäre herangewachsen, die ich in ihrem Ehrgeiz unterstützen möchte“, ist Landtagsabgeordnete Ulli Wall (FP) stolz auf ihre Bezirksgruppe. Sie hat sich deshalb nach zwölf Jahren Tätigkeit im Landtag bewusst gegen eine neuerliche Kandidatur entschieden, um der Jugend Platz zu machen. Folgende Personen wurden entsprechend einem einstimmigen Beschluss der Bezirksparteileitung als Kandidaten an die Landesorganisation gemeldet: die Stellvertreter der Bezirksparteiobfrau, Stefanie Hofmann (Klaffer am Hochficht) und Ricardo Lang (Aigen-Schlägl), so wie Sandra Würdinger (Schwarzenberg am Böhmerwald) und Johann Magauer (Hofkirchen im Mühlkreis). „Die Reihung wird der Landesparteivorstand voraussichtlich Ende April vornehmen“, hofft Wall auf eine aussichtsreiche Positionierung der Rohrbacher Kandidaten.

