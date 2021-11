Landjugend Oepping-Peilstein holte Bundespreis für Upcycling-Kampagne

"BestOf21" hieß es anlässlich der Bundesprojektprämierung der Landjugend Österreich, die aufgrund der besonderen Umstände rund um Corona online aus Bad Ischl übertragen wurde. Das Moderatorenteam "2:tages:bart" verkündete das mit Spannung erwartete Siegerprojekt 2021 "Cycle’s – Verwenden statt Verschwenden" der Landjugend Oepping-Peilstein.

Die Mühlviertler Landjugendlichen nahmen sich der Themen Umweltschutz und Ressourcenschonung an. Daher wurde das Projekt "Cycle’s – Verwenden statt Verschwenden" initiiert. Dabei wurden ein Upcycling-Wettbewerb sowie ein Tauschbasar mit Frühschoppen organisiert. Aber auch Wasserspielwände aus alten Paletten für den Kindergarten sowie ein schon seit Längerem geplanter mobiler Verkaufsstand wurden errichtet.

Nur fünf Kilo Festl-Müll

Schlussendlich wurden 31 kreative Ideen zur Wiederverwendung alter Gegenstände von den unterschiedlichsten Altersgruppen eingereicht, mindestens 500 Kleidungsstücke und Spiele beim Tauschbasar abgegeben sowie weniger als fünf Kilo Restmüll beim Frühschoppen produziert.

Für dieses Projekt gab es verdienterweise eine Gold-Prämierung und den Landjugend-Award für das beste Projekt Österreichs. Österreichweit wurden elf der eingereichten Regionalprojekte mit Gold ausgezeichnet, vier davon dürfen sich die Landjugendgruppen aus Oberösterreich zuschreiben. Die Verleihung fand online statt und wurde live übertragen. Unter landjugend.at/bestof21 kann das Event nachgestreamt werden.

Landwirtschaftskammer Österreich-Präsident Josef Moosbrugger hob in seiner Festrede die Herausforderungen und Leistungen der Landjugend in der bisherigen Corona-Pandemie hervor. Er rief alle auf, keinesfalls den Kopf hängen zu lassen, sondern gemäß Landjugend-Motto weiterhin "stark dabei" zu bleiben. "Ich bedanke mich sehr für Euer Engagement, Eure Kreativität und Euren persönlichen Einsatz. All das ist auch für die heimische Land- und Forstwirtschaft und den Schutz von Klima und Lebensvielfalt etwas unendlich Wertvolles", sagte Moosbrugger.

"Eure Initiativen sind wahrlich kein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern bilden alle zusammen einen weit verzweigten Fluss, der unser gesamtes Land belebt und zum Blühen bringt! Möge diese Quelle auch weiterhin vor guten Ideen, Engagement und Lebensfreude übersprudeln", schwärmte der LKÖ-Präsident, der den Landjugendlichen weiterhin seine Unterstützung zusicherte.