Landjugend holte Preis für Aktion "Pflånz a Gfü"

Die besten Landjugend-Projekte aus ganz Österreich wurden beim "Best Of 2023" in Kufstein bewertet und geehrt. Die Landjugend des Bezirkes Rohrbach holte eine Medaille ins Mühlviertel. Die oberösterreichischen Projekte konnten heuer einige Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Das Projekt "Bee the Change" der Landjugend Gschwandt erreichte Silber. Die anderen vier Regionalprojekte "Pflånz a Gfü" der Landjugend Bezirk Rohrbach, "Rundum gsund" der Landjugend Bezirk Linz-Land, "Wunderwuzzi Erdapfel" der Landjugend Bezirk Schärding und "Upcycling – nützlich aufgewertet" der Landjugend Bezirk Vöcklabruck dürfen sich alle über eine Auszeichnung in Gold freuen.

Gemeinsam am Acker

"Landjugendwelt am Ackerfeld" war das Motto, das die Landjugend Rohrbacher heuer für ihr Bezirksprojekt gewählt hat, welches nun prämiert wurde. Die Landjugendlichen befassten sich dabei mit dem Schwerpunkt Boden. "Unser Boden ist der Grundstein für das Leben", sagten die beiden Projektverantwortlichen Milena Ehrengruber und Robert Lindorfer.

Alle Ortsgruppen haben dafür eine Ackerfläche bekommen, die von Frühling bis Herbst gepflegt und bearbeitet wurde. Kartoffeln, Erdbeeren, Getreide, Mais und vieles mehr war auf den Äckern der Rohrbacher Landjugend zu finden. Jeden dritten Donnerstag im Monat fand ein Gartltreff statt. Ergänzend gab es Fachvorträge rund um den Boden.

Als besonderen Höhepunkt eröffneten die Jugendlichen auch ein Maislabyrinth und feierten ein Generationenfest. Ganz nebenbei wurden so auch noch Spenden für einen sozialen Zweck gesammelt.

