Landjugend auf der Jagd nach dem Bösen

MAUTHAUSEN. Auf der Theaterbühne leben Mauthausner Jugendliche ihr komödiantisches Talent aus.

Drei Jahre nach dem erfolgreichen Theaterstück "2222", das der Landjugend Mauthausen zahlreiche Preise, etwa den OÖ Volkskulturpreis, bescherte, zündet die leidenschaftliche Ortsgruppe aus dem Mühlviertel auch heuer wieder ein Theaterfeuerwerk.

Unter der Regie von Jakob Pilgerstorfer und Bernhard Auböck wird heuer die Komödie „Das Böse, nein, es ruht und es rastet nicht“ gespielt. Das Publikum erwartet eine lustige Krimi-Sketch-Show mit viel schwarzem Humor. Mit spielerischer Leichtigkeit und „Mords-Spaß“ führt das 25-köpfige Landjugend-Ensemble zwei Stunden lang das vermeintlich Böse variantenreich an der Nase herum, wendet es gegen sich selbst oder löst es in finales Wohlgefallen auf.

Als Spielort wurde wieder das bereits bewährte Pfarrheim in Mauthausen ausgewählt. Karten für die Premiere am 26. April sowie die drei weiteren Vorstellungen am 28. April, 3. Mai und 11. Mai sind bei der Raiffeisenbank in Mauthausen erhältlich. Die Einnahmen kommen dem Wohltätigkeitsprojekt „Mauthausner helfen Mauthausner“ und der Jugendarbeit der Landjugend Mauthausen zu Gute.

