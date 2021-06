Landessieger kommt aus Reichenthal

Oberösterreichs bester Nachwuchsspengler heißt Dominik Winklehner und stammt aus Reichenthal. Der bei der Kapl Bau GmbH beschäftigte Mühlviertler eroberte beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Spengler, der in der Berufsschule Linz 8 ausgetragen wurde, den ersten Platz.

Ebenfalls auf das Siegerpodest des Landesentscheids schafften es Maximilian Wessely aus St. Wolfgang im Salzkammergut (Berner Dach-Fassade GmbH) und Matthias Gösweiner aus Spital am Pyhrn (Dach Wieser GmbH).

Ihr fachliches Können stellten die beim Bewerb angetretenen Nachwuchsspengler bei der Anfertigung einer Rohreinfassung mit Grundplatte sowie der Eindeckung eines Walms mit Falz unter Beweis. Laut WKO-Lehrlingswart Wilhelm Strasser achtete die Fachjury dabei besonders auf die Kriterien Falzen, Löten, Runden, Maßhaltigkeit, Sauberkeit und optischer Gesamteindruck. Seinen Siegerpokal wird Dominik Winklehner dann am 20. September beim Dach- und Fassadentag in der Bauakademie Oberösterreich offiziell in Empfang nehmen dürfen.