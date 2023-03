Landesrätin reagiert auf Wolfssichtungen im Mühlviertel

Die Sichtungen von Wölfen, vor allem im Siedlungsgebiet und bei helllichtem Tag, nehmen zu. Wie gestern berichtet, wurde am Mittwoch sowohl in Gutau als auch in Selker (Gde. Pregarten) ein Wolf gefilmt, zum Teil unmittelbar neben einer Wohnsiedlung. Zahlreiche Bewohner reagierten auf diese Sichtungen mit Besorgnis. Oberösterreichs Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger will diese Unsicherheit zum Anlass nehmen, die politische Diskussion darüber zu beschleunigen, wie mit dem vermehrten Auftreten von Wölfen in Siedlungsgebieten umgegangen werden soll: „Der Wolf ist weder selten noch ein Kuscheltier. Vielmehr ist er ein Raubtier, der neben Nahrung - vorzugsweise Fleisch – auch ein entsprechend großes Revier als Lebensraum braucht.“

Sie verfolge die Entwicklung der Wolfspopulation in unserem Bundesland und die steigende Zahl der Wolfssichtungen durchaus mit Unbehagen, ließ Langer-Weninger am Freitag per Aussendung wissen. Auch weil ein schnelles, sauberes Eingreifen aufgrund der aktuellen Rechtslage kaum möglich ist. „Beinahe täglich taucht der Wolf nun in Oberösterreich auf. Zu oft als es den Menschen recht ist, und zu oft als dass man den Wolf noch als gefährdete Tierart bezeichnen könnte. Die EU hätte längst in die Gänge kommen müssen und die FFH-Richtlinie überarbeiten sollen“, so Michaela Langer-Weninger.

Sie habe die Sache deshalb selbst in die Hand genommen und lasse bereits konkrete Maßnahmen erarbeiten, die eine Handhabe im Umgang mit Problemwölfen geben, die die natürliche Scheu vor dem Menschen vermissen lassen: „Die Ergebnisse erwarte ich Ende März. Ziel ist jedenfalls die Sicherheit für Weide- und Almtiere, insbesondere aber auch für die Bevölkerung in den Siedlungsräumen, zu gewährleisten.“

