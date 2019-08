Landesliga Ost startet ohne großen Favoriten in Saison

In den vergangenen Saisonen gab es in der Landesliga Ost stets einen klaren Meisterschaftsfavoriten. Der fehlt in dieser Spielzeit. Mit Rohrbach-Berg und Bad Leonfelden werden auch zwei Mühlviertler Teams von den Gegnern hoch eingeschätzt. "Die Favoriten sind für mich Rohrbach-Berg und Dietach", sagt Naarns Trainer Eric Rößl vor dem Liga-Auftakt. Er selbst will mit seiner Mannschaft eine sorgenfreie Saison spielen und so viele Spiele wie möglich gewinnen. Zum Auftakt geht es für Naarn morgen nach Linz zu Blau-Weiß.

Mit neuem Trainer fährt Aufsteiger Schwertberg morgen nach St. Ulrich, auf Meistertrainer Amarildo Zela folgte Franz Schützenberger. "Ein Punkt wäre ein guter Start", sagt Sektionsleiter Andreas Füxl. Seine Titelkandidaten: "Bad Leonfelden und Dietach."

In Bad Leonfelden sitzt nach dem Abgang von Herwig Drechsel Andreas Prammer auf der Trainerbank, Saisonziel im zweiten Jahr ist das obere Tabellendrittel. "Zum Auftakt haben wir einen starken Gegner, wollen aber zuhause die ersten drei Punkte einfahren", sagt Prammer vor dem heutigen Heimspiel gegen St. Magdalena. Einen Platz unter den ersten sechs peilt Rohrbach-Berg an. "Ich denke, es wird eine ausgeglichene Meisterschaft, und es könnte auch die eine oder andere Überraschung vorne geben", sagt Trainer Christian Eisschiel.

In der höchsten Spielklasse Oberösterreichs steigt schon die dritte Runde. Dabei warten St. Martin und die Union Perg noch auf den ersten Saisonsieg. St. Martin hat morgen mit dem Spitzenreiter SPG Weißkirchen/Allhaming ebenso eine schwere Aufgabe vor sich wie Perg gegen Wallern. Die SPG Pregarten hat mit dem Derbysieg gegen Perg am Mittwoch den ersten "Dreier" eingefahren und fährt morgen zum noch punktelosen Aufsteiger Friedburg/Pöndorf.