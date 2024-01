Landesabfallverband setzt sich für das duale Sammelsystem in den ASZ ein

Mit der Ankündigung der Schließung dreier Altstoffsammelzentren und dem Aus für das duale Sammelsystem (ASZ und Gelber Sack) sind die Rohrbacher nur bedingt einverstanden. Vor allem das Aus für die Sammlung der "Gelbe-Sack-Fraktionen" in den ASZ stößt auf nur sehr wenig Gegenliebe. Rohrbachs BAV-Obmann Franz Hofer verteidigt die Entscheidung des Vorstandes und der Verbandsversammlung. Auf Landesebene hingegen will man sich dafür einsetzen, "dass die Sammlung in den ASZ aufrecht bleibt", wie Landes-Obmann Roland Wohlmuth im OÖN-Gespräch versichert. Konkret geht es darum, dass in den Rohrbacher Sammelzentren in Zukunft nur mehr Altstoffe abgegeben werden können, die nicht über den Gelben Sack entsorgt werden dürfen.

Umstrukturierung nötig

"Wir sind einfach der Meinung, dass sich die Doppelgleisigkeit nicht lohnt. Deshalb hat der Verband das Ende der dualen Sammlung beschlossen", sagt Hofer. "Natürlich gehen Einnahmen verloren, aber es sinkt auch der Arbeitsaufwand", sagt er. Im Klartext heißt das allerdings, dass auch Arbeitsplätze abgebaut werden müssen, um die fehlenden Einnahmen durch eine Verringerung der Ausgaben kompensieren zu können. Außer beim Altpapier gebe es jetzt auch keine Doppelgleisigkeit: "Restmüll kann man ja auch nicht ins ASZ bringen." Der Beschluss im Vorstand fiel einstimmig, in der Verbandsversammlung mehrheitlich. Übrigens steht auch im Raum, dass die Abholintervalle für den Gelben Sack auf acht Wochen verlängert werden. Dafür könnte man diesen in Zukunft auch in den verbleibenden Sammelzentren im Bezirk abgeben. Dass nach der Schließung der BAV-Standorte in Sarleinsbach, St. Veit und in weiterer Folge Hofkirchen alle anderen bestehen bleiben, sei ebenfalls nicht sicher, weitere Schließungen könnten folgen. "Im Vergleich mit anderen Bezirken wie etwa Schärding haben wir immer noch eine hohe Dichte. Dort stehen den Bürgern acht Standorte zur Verfügung. Was der Verband beschließt, dem kann ich natürlich nicht vorgreifen", so Hofer. Den Vergleich mit Freistadt, wo jede Gemeinde ein kleines ASZ betreibt, lässt er nur bedingt gelten: "Das ist ein ganz anderes System. An voll ausgebauten Sammelzentren hat natürlich Rohrbach die bisher höchste Dichte", sagt Hofer. Doch wie alternativlos ist das Ende der dualen Sammlung nun wirklich? Nachgefragt beim Landesabfallverband ergibt sich ein differenziertes Bild. Dort will man nämlich unbedingt dafür kämpfen, dass auch die "Gelbe-Sack-Fraktionen" weiterhin in den ASZ abgegeben werden können. "Die duale Sammlung funktioniert seit Jahren hervorragend", sagt LAV-Vorsitzender Roland Wohlmuth, der auch dem Bezirksabfallverband Schärding vorsteht: "Der beste Sortierer ist und bleibt der Mensch. Und wenn der Bürger will, dass er im ASZ seine sortenrein getrennten Stoffe abgeben kann, dann soll er dazu die Möglichkeit haben."

Natürlich gehe es bei der Sammlung um Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen. Wohlmuth: "Wollen wir wirklich, dass alle Wertstoffe von der gewerblichen Wirtschaft gesammelt werden, und den Dreck übernehmen die Gemeinden?"

Mit der PET- und Dosenbepfandung gehen ohnehin Erlöse verloren, weil diese Stoffe dann weder über das ASZ noch über den Gelben Sack entsorgt werden. Gerade deshalb sei man in Verhandlung mit den Abnehmern, dass diese auch weiterhin die Wertstoffe aus den ASZ übernehmen. "Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann hat ein System wie etwa in Freistadt ein Problem", sagt Wohlmuth. "Der Bürger soll entscheiden dürfen", so das einfache Credo des Landesverbandes.

ASZ-Kunden verärgert

Franz Hofer verteidigt den Alleingang von Rohrbach: "Der Gelbe Sack wird immer besser angenommen. PET geht uns als gewinnbringender Rohstoff mit der Bepfandung verloren. Wir müssen an der Kostenschraube drehen, um den Service aufrechtzuerhalten", sagt er. So koste etwa die Kompost-Abfuhr und die Strauchschnittsammlung viel Geld. Dass sich die Kunden in den Sammelzentren darüber aufregen, könne er aber bestätigen.

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer