Landes-Feuerwehrwettbewerb 2021 inSt. Peter: „Wir sind gut aufgestellt“

SANKT PETER/WIMBERG. Die Feuerwehren des Abschnittes Neufelden wagen sich über eine Großveranstaltung

Fast 2000 Wettbewerbsgruppen pilgern alljährlich zu den Landes-Feuerwehrwettbewerben. Bild: Weihbold

„Ja, es ist offiziell! Die Landes-Feuerwehrwettbewerbe 2021 finden in St. Peter am Wimberg statt“, bestätigte Neufeldens Abschnitts-Feuerwehrkommandant Christian Wakolbinger. Die Feuerwehren des Abschnitts Neufelden wollen an einem Strang ziehen, um die ausführende Feuerwehr St. Peter am Wimberg zu unterstützen. Immerhin gehören die „Feuerwehr-Spiele“ zu den größten Veranstaltungen des Landes überhaupt. An der Spitze der Organisation stehen neben Wakolbinger der St. Petringer Feuerwehrkommandant Herbert Strasser und der erfahrene Bewerbs-Organisator Siegfried Kepplinger.

Organisation aufgeteilt

„Wir haben uns die Organisation recht gut aufgeteilt. Natürlich müssen die Details erst noch geplant werden“, sagt Wakolbinger. Es gilt, wichtige Fragen zu klären: Wie viel Personal wird benötigt? Wo parken Besucher, Bewerbsgruppen und die Bewerter? Wo wird das Bewerterteam untergebracht? Das Know-how, wie eine Großveranstaltung abzuwickeln ist, haben die Feuerwehren des Abschnittes allemal. „Mit der Organisation von Festen kennen wir uns aus“, ist Wakolbinger zuversichtlich. Dass ein Landesbewerb natürlich andere Herausforderungen mit sich bringt, ist den Organisatoren dennoch klar. Man ist deswegen im Kontakt mit den Veranstaltern früherer Bewerbe. Erst 2018 fand der bislang letzte Landesbewerb im Mühlviertel statt. Die sieben Feuerwehren der Gemeinde Rainbach stellten diese Großveranstaltung auf die Beine. „Natürlich können wir diesen Bewerb nicht 1:1 kopieren, aber die Erfahrungen, die gemacht wurden, nützen uns sehr“, sagt Wakolbinger, der 16 Feuerwehren im Abschnitt hat. Auch mit der Feuerwehr Rohrbach gibt es gute Kontakte. Diese veranstaltete 2013 den bislang letzten Landesbewerb im Bezirk. 1206 Aktiv-Gruppen, 597 Jugendgruppen, 490 Bewerter sowie die Gästegruppen aus Kärnten, Niederösterreich, Steiermark, Bayern und Südtirol sind beispielsweise zum Landesbewerb in Rainbach angetreten. Mit den Bewertern, über 700 Helfern und den Besuchern kamen an den beiden Bewerbstagen mehr als 30.000 Menschen ins Mühlviertel. Eine Zahl, mit der man freilich auch in St. Peter rechnen müsse. (fell)

