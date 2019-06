Land segnete Trasse für die Umfahrung Peilstein ab

Viel Geduld mussten die verkehrsgeplagten Peilsteiner aufbringen, ehe die Umfahrung auf Schiene war. Nun hat die Landesregierung die abschließende Trassenverordnung für einen Teilbereich der Umfahrung Peilstein beschlossen. Gebaut wird wie berichtet in zwei Etappen. Auch die Fußgänger-Unterführung für die Bewohner von Exenschlag kommt – auf Kosten des Landes.

Die bestehende B38 Böhmerwaldstraße weist im Ortsgebiet von Peilstein eine Steigung von bis zu 12 Prozent auf. Aus diesem Grund kommt es vor allem im Winter immer wieder zu größeren Behinderungen durch hängengebliebene Lastwägen. Aber auch im Sommer, vor allem zur Erntezeit, ist die enge Ortsdurchfahrt oft verstopft. Dabei ergeben sich mitunter verzwickte Situationen im wahrsten Sinne des Wortes.

Außerdem ist die Fahrbahn der B38 sehr schmal und unübersichtlich, sodass abschnittsweise an eine Begegnung zweier Lkw nicht zu denken ist. "Um diese Problemstellen zu beseitigen, wurde die aktuelle Trassenverordnung für die Umfahrung Peilstein beschlossen.

Dadurch werden die Anwohner von Lärm und Schadstoffen entlastet sowie die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht", informiert Günther Steinkellner, Landesrat für Infrastruktur.

Das Umfahrungsprojekt besteht aus zwei Bauabschnitten: Im ersten Durchgang ist eine Umfahrung im Norden des Ortes Peilstein (beginnend an der L1551 Hinterschlager Straße bis zur B38 am Ortsende Richtung Kollerschlag) vorgesehen. Am baulichen Beginn des ersten Abschnittes schließt dann der zweite Teil an. Vorgesehen ist eine Verlegung der L1551 ab der bestehenden Mühlbrücke der B38 an den Randbereich des großen Betriebsareals und entlang der kleinen Mühl. Aufgrund der aktuellen Trassenverordnung ergibt sich eine angepasste Linienführung.

Mit einer neuen, niveaugleichen Kreuzungslösung inklusive Linksabbiegestreifen auf der Böhmerwaldstraße können die zuvor herrschenden Probleme im Zusammenhang mit Steilheit und schlechter Sicht umgangen werden. "Die zusätzliche Unterführung für Radfahrer und Fußgänger, welche vor allem die Bewohner der Ortschaft Exenschlag mit dem Ortszentrum verbindet, wird seitens des Infrastrukturressorts errichtet und finanziert", versichert Steinkellner wiederholt im Zuge der Trassenverordnung.

Wasser-Bescheid beeinsprucht

Für den ersten Bauabschnitt liegen das Einreichprojekt sowie die naturschutzrechtliche Bewilligung vor. Erst im Mai wurde die wasserrechtliche Bewilligung erteilt, diese jedoch beeinsprucht. Die Entscheidung durch das Landes-Verwaltungsgericht ist noch ausständig.