Laderaumtechnik aus Naarn fand bei Minister Interesse

WELS / NAARN. Prominenten Besuch konnte das auf Fahrzeugaufbauten spezialisierte Naarner Familienunternehmen Scheuwimmer bei der "Retter"-Messe in Wels begrüßen. Innenminister Gerhard Karner nahm sich beim Messerundgang in Begleitung des Welsers Bürgermeisters Andreas Rabl sowie der Abgeordneten Michael Hammer und Klaus Lindinger Zeit für ein Gespräch mit Firmenchef Franz Scheuwimmer. Der Minister zeigte sich sehr angetan von den in Naarn gefertigten variablen Laderaumkonzepten für Einsatzfahrzeuge sowie von der am Messestand vor Anker gegangenen Feuerwehrzille. Als Präsent erhielt Karner eine umfangreiche Broschüre, die nun im Innenministerium aufliegt. Der Inhalt: Lösungen für Einsatzorganisationen von Scheuwimmer.

