Ladendiebstahl nach vier Jahren geklärt

Ein Detektiv hatte den 28-jährigen Afghanen und seine um vier Jahre jüngere Frau am Freitag in einem Geschäft in Freistadt auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl erwischt. Das war allerdings nicht das einzige Vergehen der beiden: Die Polizei konnte das Paar dank einer Videoaufzeichnung einem Delikt aus dem Jahr 2018 zuordnen. Auf dem Video ist eindeutig erkennbar, wie die Frau eine Ware aus dem Regal nimmt, diese dem Mann zusteckt und dieser die Ware dann im Kinderwagen versteckt. Anschließend verlassen beide das Geschäft, ohne zu bezahlen.